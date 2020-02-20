Челябинцев приглашают отметить День зимних видов спорта на льду «Уральской молнии»

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:29:11+03:00

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Выступления фигуристов, соревнования по шорт-треку, по конькобежному спорту в командном спринте, мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и керлингу. А еще — работа спортивных зон, флэшмоб, викторины, призы и подарки…

«Уральская молния» в субботу, 22 февраля, превратиться в большую спортивную, развлекательную площадку.

Всех желающих приглашают в ледовый дворец на празднование Дня зимних видов спорта. Эта дата отмечается в России уже в пятый раз и посвящена проведению XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Правда, из-за карантина в столице Южного Урала дата проведения спортивного праздника была перенесена с 8 на 22 февраля.

Торжественная церемония открытия Дня зимних видов спорта начнется в 12.00. Праздник завершится в 15.00. Одновременно, с 13.30 до 15.00, в «Уральской молнии» будет проводится и сеанс массового катания.

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ИСТОЧНИК KP.RU