Граница Челябинской области и Казахстана снова открыта

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:21:18+03:00

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Два пропускных пункта «Николаевка» и «Мариинский» на границе Челябинской области с Казахстаном снова открыты для движения автомобилей и большегрузов, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

Два дня назад ограничить движение пришлось из-за сильных метелей, которые осложнили дорожную ситуацию по обе стороны от границы.

Однако сейчас прогноз благоприятный, а снежные заносы расчищены. Легковушки и большегрузы могут спокойно курсировать между двумя государствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU