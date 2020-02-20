В Кремле отреагировали на смехотворную прибавку для челябинской пенсионерки
В Кремле пообещали разобраться в истории пенсионерки из Челябинска Елены Карпеня, которая получила однорублевую прибавку к пенсии. Об этом на встрече с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сам чиновник также добавил, что проблема может быть раздута, несмотря на массовые жалобы от пенсионеров. При этом в Пенсионном фонде РФ рассказали, что минимальная прибавка к выплатам действительно может быть такой низкой, если отложенные деньги меньше прожиточного минимума.
— Каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. И, безусловно, можно делать некие обобщения, но на основе отдельно взятого случая выводить тенденции не стоит, — рассказал Песков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU