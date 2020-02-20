2020-02-20T16:16:22+03:00
Общество

В Кремле отреагировали на смехотворную прибавку для челябинской пенсионерки

Полученный рубль женщина отправила к чиновникам в Москву
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Дмитрий Песков отметил, что из этого случая нельзя делать тенденциюДмитрий Песков отметил, что из этого случая нельзя делать тенденциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле пообещали разобраться в истории пенсионерки из Челябинска Елены Карпеня, которая получила однорублевую прибавку к пенсии. Об этом на встрече с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам чиновник также добавил, что проблема может быть раздута, несмотря на массовые жалобы от пенсионеров. При этом в Пенсионном фонде РФ рассказали, что минимальная прибавка к выплатам действительно может быть такой низкой, если отложенные деньги меньше прожиточного минимума.

— Каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. И, безусловно, можно делать некие обобщения, но на основе отдельно взятого случая выводить тенденции не стоит, — рассказал Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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