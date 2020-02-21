2020-02-21T10:51:41+03:00
Общество

Распродажа текстиля в Челябинске: где сделать выгодные покупки для себя и близких

Ткани от известных производителей Пятигорска и Турции можно приобрести от 100 рублей за метр
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Обновить домашний текстиль, поменять постельное белье или купить уютный плед в подарок — уже сегодня челябинцы могут сделать это с выгодой.

Только с 24 февраля по 4 марта 2020 года в ДК ЧТЗ пройдет большая распродажа домашнего текстиля.

Тюль, органза, вуаль, портьерная ткань, турецкая микро сетка, лен и шторы блэкаут — все это от известных производителей Пятигорска и Турции можно приобрести от 100 рублей за метр.

Домашний текстиль в одном месте и по небывало низкой цене — в ДК ЧТЗ (г. Челябинск, пр.Ленина, 8).

Торопитесь: 4 марта — последний день распродажи.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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