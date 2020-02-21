Ограждение на ЧМК превратили в картинную галерею под открытым небом

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:49:57+03:00

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Ограждение одного из цехов Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») украсили репродукции 39 картин уральских художников. Общая длина импровизированной картинной галереи составила 160 метров, а высота полотен — почти 3 метра. На многих картинах живописцы изобразили важные этапы развития ЧМК.

Чтобы облагородить ограждение цеха водоснабжения использовались картины художников, когда-либо работавших на ЧМК или писавших комбинат. Среди авторов такие известные в регионе живописцы, как Федор Визе, Валентин Качалов, Станислав Качальский, Александр Харин, Василий Неясов, Николай Погребняк, Вера Пашнина и многие другие. Есть и картины неизвестных художников. Из 39 полотен примерно половина — изображения цехов, например, «Строительство домны №2», «Утренняя плавка», а также портреты работников предприятия. Другая часть — пейзажи.

— Некоторые оригиналы полотен, копиями которых мы украсили территорию предприятия,находятся в цехах комбината, другие подлинники осели в музеях и частных коллекциях на Урале и в Москве. Нам удалось сделать копии этих работ. Теперь благодаря импровизированной галерее любой работник сможет приобщиться к истории родного предприятия, -отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU