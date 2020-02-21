Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:20:35+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. АО НСПК внесла Банк УРАЛСИБ в списокThirdPartyProcessor (TPP, процессор третьей стороны).

Схема подключения к СБП, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP, была специально разработана с учетом потребностей небольших банков. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП). Данное решение позволит банкам подключиться к СБП и реализовать переводы C2C без дополнительной интеграции с учетными системами и ДБО банка,за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.

Узнать больше о подключении банков-партнеров к Системе быстрых платежей можно на сайте Банка УРАЛСИБ.

СПРАВКА КП

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 40 финансовых организаций. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Third Party Processor (TPP, процессор третьей стороны) — организация, привлекаемая участниками Системы быстрых платежей для выполнения функций третьестороннего процессинга. Обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие с Операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (ОПКЦ СБП).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU