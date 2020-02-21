Пустырь в центре Челябинска превратят в модный сквер
Все по заветам Урбаниста и Текслера: в новом сквере в Советском районе Челябинска появятся много зелени и света. К такому выводу пришли челябинцы, проголосовавшие за благоустройство бывшего пустыря.
Гражданам было предложено три варианта нового сквера у перекрестка Цвиллинга и Лазаретной. Теперь там появятся шаровидные ивы, хвойные деревья и яблони Недзведзкого. Кроме того, специально для любителей велосипедов, роликов и скейтбордов, некоторые дорожки сделают из асфальта.
В пресс-службе мэрии также подтвердили, что в сквере будет максимальная освещенность. Работы по благоустройству начнут уже летом 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU