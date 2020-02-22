2020-02-22T15:27:44+03:00
Происшествия

Друзья убитого подростка в Челябинске рассказали подробности происшествия

По мнению ребят все произошло из-за девушки
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В ночь с 21 на 22 февраля здесь работали полицейские и работники скоройВ ночь с 21 на 22 февраля здесь работали полицейские и работники скорой
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Друзья подростка, которого убили напротив противотуберкулезного центра в Челябинске, рассказали подробности о происшествии.

Как оказалось драка произошла из-за девушек. Знакомые убитого рассказали, что их подруги отдыхали в одном из местных ресторанов, где к ним начала приставать группа пьяных мужчин. Чтобы спокойно уйти, девушки позвонили своим друзьям, среди которых был и убитый подросток.

— Они приехали заступиться, а когда уже стали выходить, пьяные мужчины вышли из под контроля и завязалась драка. Никиту (имя изменено — прим.ред.) ударили ножом в сердце. Второй парень также получил удар в грудь, но не так опасный как первый, — рассказал один из знакомых убитого.

Парня, который также пострадал доставили в больницу. В Следственном комитете Челябинской области уже завели уголовное дело по статье об убийстве. Двое подозреваемых задержали. Среди них — возможный убийца. Им может грозить от 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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