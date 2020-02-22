Мэрия Челябинска оплатит похороны погибшего в драке подростка
Челябинские чиновники помогут семье подростка, погибшего у противотуберкулезного центра, с похоронами. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
— Выражаем соболезнования семье и близким погибшего. В связи с тем, что мальчик находился под опекой и без попечения родителей. Администрация города Челябинска возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами, — сообщили в мэрии.
Кроме того, в пресс-службе администрации подтвердили, что подозреваемый в убийстве молодого человека уже задержан правоохранительными органами. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы минимум в 15 лет. Друзья погибшего рассказали в соцсетях, что конфликт между парнем и группой взрослых людей произошел из-за девушки.
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ИСТОЧНИК KP.RU