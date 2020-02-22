2020-02-22T15:20:26+03:00
Общество

Мэрия Челябинска оплатит похороны погибшего в драке подростка

На убийцу заведено уголовное дело
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Перепалка произошла напротив здания противотуберкулезного диспансера. Фото: Яндекс.КартыПерепалка произошла напротив здания противотуберкулезного диспансера. Фото: Яндекс.Карты
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Челябинские чиновники помогут семье подростка, погибшего у противотуберкулезного центра, с похоронами. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

— Выражаем соболезнования семье и близким погибшего. В связи с тем, что мальчик находился под опекой и без попечения родителей. Администрация города Челябинска возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами, — сообщили в мэрии.

Кроме того, в пресс-службе администрации подтвердили, что подозреваемый в убийстве молодого человека уже задержан правоохранительными органами. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы минимум в 15 лет. Друзья погибшего рассказали в соцсетях, что конфликт между парнем и группой взрослых людей произошел из-за девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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