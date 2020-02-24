Сторожевой бык с сердечком на лбу покорил сердца жителей Челябинской области

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:22:05+03:00

На лбу у Бони - белое сердце. Хозяин считает его романтиком. Фото: стоп-кадр из ролика.

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Южноуральский фермер Александр Машковский дрессирует бычка Бонапарта. Видео одного из занятий Александр выложил в социальные сети. За несколько часов видеозапись собрала больше 15 тысяч просмотров.

Хозяин научил Боню командам, которые знают собаки. Бонапарт понимает, что значит «гулять», «ко мне», «домой».

— Это отличный сторожевой бык! — говорит Александр.

Публике ролик нравится.

— Хозяин, видимо, в детстве любил пересматривать «Трое из Простоквашино», где Шарик учит бычка Гаврюшу командам.

— И как его потом на мясо пускать? Такое сердце на лбу!

Правда, не все высоко оценили способности дрессировщика.

— И где он выполняет команды? Просто туда-сюда бегает, — считают скептики.

Но хозяин бычка на это не обижается. Он души не чает в своем Бонапарте.

— Молодец, Боня! Будешь хорошей послушной сторожевой коровой. Или быком. Я тебя надрессирую, — говорит Александр.

Дрессированный теленок Боня.Видео: Александр Машковский

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ИСТОЧНИК KP.RU