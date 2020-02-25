В центре Челябинска на берегу реки ондатры строят хатки
Приверженцев полуводного образа жизни, ондатр, сфотографировала с берега Миасса челябинка Светлана Новикова. Семья из пяти животных вела себя оживленно. Ондатры перегрызали ветви упавших в воду деревьев, плавали, ныряли, копошились на мелководье.
Сложно представить себе диких животных в самом сердце промышленного крупного города с его вечным шумом. Но оно так и есть: грызуны живут рядом с нами!
— Ондатры водятся по всей протяженности реки в городе. Я наблюдаю их даже у органного зала «Родина». Обожаю наблюдать за этими неутомимыми пловцами, — говорит Светлана.
Участок Миасса, о котором идет речь, — один из самых чистых на реке. Здесь всегда полно уток, водится рыбешка, которой, в том числе, питаются ондатры.
Берега реки на Северо-Западе покрыты кустарником и деревьями. Есть на русле несколько заросших зеленью островков. Среда обитания для грызунов — идеальная. Здесь они строят хатки для выведения молодняка. Приятно думать, что мы люди, еще не все окончательно загубили.
На заросших кустарником берегах Миасса грызуны чувствуют себя отлично. Фото: Светлана Новикова.
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ИСТОЧНИК KP.RU