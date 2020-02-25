«В списке — дети и презервативы»: челябинские мужчины назвали самые необычные подарки на 23 февраля

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:37:05+03:00

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Несмотря на стереотипы, большинство челябинских мужчин считают носки самим необычным подарком на 23 февраля. Они возглавили рейтинг неожиданных презентов, составленный SuperJob, обогнав гаджеты и алкоголь. Может быть, мужчины не поняли вопрос или отнеслись к нему с долей юмора, пишет «Челябинск Сегодня».

Остальные варианты собрали меньше 5%. Среди них: домашние животные, игрушки, оружие, сухпаек, глобус, трусы, секс, презервативы и даже ребенок. При этом около 19% мужчин заявили, что им не дарили ничего диковинного.

Кстати, подарки в традиционном смысле этого слова уже не в моде. Дарите эмоции! Как сейчас модно говорить, экспириенс — то есть новый опыт. То, что человек еще никогда не делал. Мы делали подборку к 23 февраля. Несмотря на то, что праздник прошел, вы можете почерпнуть оттуда идеи для совместного досуга, ведь, чтобы сделать подарок любимому, не нужен повод.

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ИСТОЧНИК KP.RU