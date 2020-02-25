«В списке — дети и презервативы»: челябинские мужчины назвали самые необычные подарки на 23 февраля
Несмотря на стереотипы, большинство челябинских мужчин считают носки самим необычным подарком на 23 февраля. Они возглавили рейтинг неожиданных презентов, составленный SuperJob, обогнав гаджеты и алкоголь. Может быть, мужчины не поняли вопрос или отнеслись к нему с долей юмора, пишет «Челябинск Сегодня».
Остальные варианты собрали меньше 5%. Среди них: домашние животные, игрушки, оружие, сухпаек, глобус, трусы, секс, презервативы и даже ребенок. При этом около 19% мужчин заявили, что им не дарили ничего диковинного.
Кстати, подарки в традиционном смысле этого слова уже не в моде. Дарите эмоции! Как сейчас модно говорить, экспириенс — то есть новый опыт. То, что человек еще никогда не делал. Мы делали подборку к 23 февраля. Несмотря на то, что праздник прошел, вы можете почерпнуть оттуда идеи для совместного досуга, ведь, чтобы сделать подарок любимому, не нужен повод.
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ИСТОЧНИК KP.RU