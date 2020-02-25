Пьяная женщина, заморозившая грудного ребенка в Кургане, оказалась из благополучной семьи

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:37:59+03:00

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Рано утром 23 февраля в сугробе на окраине Кургана нашли пьяную мать и младенца. Женщина из последних сил звала на помощь. Рядом в комбинезончике лежал грудной ребенок.

— Малыш не шевелился. Мы подумали, что он умер. Начали щипать ляльку за щечки. И малыш закричал, — рассказывает очевидец Евгений Чулков.

Маму и малыша развезли по больницам. Мишу, которому всего полгода, смогли отогреть. Его здоровью ничего угрожает. Еще несколько дней мальчик останется под наблюдением медиков. О состоянии мамы информации нет. Женщина потеряла подошву от сапога и лежала в снегу без носка — пальцы на ступне были очень сильно обморожены.

— Женщина и ребенок жители области. По словам, пострадавшей, она приехала в Курган к сестре, но не смогла добраться до ее дома. Криминальной подоплеки в этой истории нет. Маму и малыша и никто не обижал, — рассказала КП-Челябинск руководитель пресс-службу УМВД Курганской области Елена Радаева.

По словам полицейского, женщина из хорошей семьи. Дома в деревне ее ждут муж и еще два ребенка. Семья считается благополучной.

— На женщину составили административный протокол. Именно мать допустила, что малыш оказался в опасной для жизни ситуации. Как именно ее накажут за неисполнение родительского долга, решит административная комиссия, — говорит Елена Радаева.

Так как женщина была пьяна, то, как минимум, штрафа избежать не удастся. О том, что мать малыша была под градусом, говорят очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU