Жителям Челябинска подсовывают пластиковые монеты

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:19:13+03:00

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Подписчик паблика «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК рассказал, что его бабушке сдали сдачу пластиковыми десятками.

— Оказываются, подделывают не только бумажные деньги! Будьте осторожны, — анонимно предупредил челябинец.

— Я понимаю, что бабушка может плохо видеть. Но ведь на ощупь чувствуется, что это не железо, — прокомментировала Яна Милых в группе.

Однако, в горсти монет не заметит пластик и молодой. А у пожилых людей чувствительность в пальцах уже не та.

Где пенсионерка получила эти монеты, автор поста не указал. Возможно, инцидент выдуман. Однако то, что такие игрушечные деньги есть в Челябинске — факт. Несколько человек написали под фото, что их продают в магазинах с приколами, в «Фикс прайсе» и т.д. Они предназначены для детской игры в магазин. Но кто-то действительно может попытаться воспользоваться ими как настоящими. Напомним, что бумажные игрушечные деньги под названием «дубли» периодически подсовывают продавцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU