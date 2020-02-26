В Челябинске закрыли дело о ДТП со скорой, спешившей к беременной
Госавтоинспекция провела проверку по массовому ДТП с участием КАМАЗа, Citroen Berlingo и реанимобиля. Последний спешил к беременной женщине – она находилось на улице с ножевым ранением в живот.
— Вынесено определение о прекращении производства по делу, — рассказали в ГИБДД по итогам административного расследования.
Другими словами, ни водителя КАМАЗа, ни водителя реанимобиля к ответственности за эту аварию привлекать не стали, все стороны обошлись без санкций, штрафов и тем более лишения прав. Теперь им предстоит решать вопрос о компенсации ущерба со своими страховыми компаниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU