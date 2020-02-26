Нашлись 50 рублей, за которые жительница Челябинской области обещала пробежаться голой по улице

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:12:34+03:00

Но к хозяйке они пока не вернулись

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В новогоднюю ночь (быть может, под действием выпитого шампанского) жительница Копейска написала на 50-рублвой купюре: «Если мне вернется это полтинник, то я голая пробегусь по Копейску. Обещаю. 01.02.2020». И даже подпись поставила. Впервые эта купюра попала в соцсети в середине января. И вот ее снова выложила в ВК уже новая обладательница.

— Помните пост про то, что девушка пробежится голая по Копейску? Я сегодня зашла в обычный продуктовый магазин (не сетевой), купила молока, забрала сдачу, пришла домой и решила 50 рублей в копилку бросить. А когда засовывала их, заметила эту надпись, — пишет подписчица паблика «Копейск [В]Теме» в ВК. — Так, друзья, эти 50 рублей теперь на пр. Победы, продолжаем марафон. Завтра потрачу их.

Одни пользователи соцсети просят прекратить этот цирк. Другие ну очень хотят, чтобы купюра вернулась к девушке, подписавшей ее.

Подпись в паспортном столе надо идентифицировать, и отнести счастливой обладательнице, — прокомментировал Александр Павлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU