2020-02-26T10:48:36+03:00
Общество

У мэра Челябинска Натальи Котовой появился новый заместитель

Он будет отвечать за экономическое развитие региона
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Заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям стал Олег Извеков. Мэр Наталья Котова утвердила его в этой должности вопреки слухам о том, что назначен будет Дмитрий Тарасов, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

Напомним, до недавнего времени Олег Извеков работал директором по проектам ЧРЗ «Полет». Также он известен в городе как бывший сотрудник «Ростелекома», «МТС» и некоторых местных радиостанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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