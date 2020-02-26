У мэра Челябинска Натальи Котовой появился новый заместитель

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:48:36+03:00

Он будет отвечать за экономическое развитие региона

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Заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям стал Олег Извеков. Мэр Наталья Котова утвердила его в этой должности вопреки слухам о том, что назначен будет Дмитрий Тарасов, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

Напомним, до недавнего времени Олег Извеков работал директором по проектам ЧРЗ «Полет». Также он известен в городе как бывший сотрудник «Ростелекома», «МТС» и некоторых местных радиостанций.

ИСТОЧНИК KP.RU