У главы Челябинска появился новый вице-мэр
Глава города Наталья Котова продолжает формировать команду. Новенький в ней — Олег Извеков. Выпускник Челябинского государственного университета, он работал программным директором, директором по продажам, директором по маркетингу, коммерческим директором различных предприятий и организаций. Словом, о бизнесе знает многое.
В 2008-2011 гг Извеков был коммерческим директором, начальником отдела ОАО «МТС».
Далее, до 2015 года, работал коммерческим директором челябинского филиала ОАО «Ростелеком».
Как сообщает пресс-служба администрации города, до последнего времени новый заместитель главы Челябинска трудился на посту директора по проектам АО «Челябинский радиозавод «Полет».
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ИСТОЧНИК KP.RU