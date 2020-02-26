2020-02-26T10:52:19+03:00
Общество

У главы Челябинска появился новый вице-мэр

Олег Извеков займется экономическим развитием мегаполиса и инвестициями
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Олег Извеков - новый член команды Натальи Котовой. Фото: архив героя публикации.Олег Извеков - новый член команды Натальи Котовой. Фото: архив героя публикации.
Изменить размер текста:

Глава города Наталья Котова продолжает формировать команду. Новенький в ней — Олег Извеков. Выпускник Челябинского государственного университета, он работал программным директором, директором по продажам, директором по маркетингу, коммерческим директором различных предприятий и организаций. Словом, о бизнесе знает многое.

В 2008-2011 гг Извеков был коммерческим директором, начальником отдела ОАО «МТС».

Далее, до 2015 года, работал коммерческим директором челябинского филиала ОАО «Ростелеком».

Как сообщает пресс-служба администрации города, до последнего времени новый заместитель главы Челябинска трудился на посту директора по проектам АО «Челябинский радиозавод «Полет».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области могут отменить десятки междугородных автобусных рейсов
Ирина Гехт заступилась за мать из Челябинска, у которой на штрафстоянку увезли машину с ребенком
В школьной столовой Озерска детям продают еду с грязных подносов
У главы Челябинска появился новый вице-мэр
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
«Наш ответ ШОС и БРИКС»: Челябинск голосует за альтернативный праздник — фестиваль больших граффити
Поворот направо у памятника Орленку в Челябинске снова перекроят
Крупный ТРК в Челябинской области оказался в одном ряду с «Зимней вишней»
Нашлись 50 рублей, за которые жительница Челябинской области обещала пробежаться голой по улице
В Челябинске закрыли дело о ДТП со скорой, спешившей к беременной