2020-02-27T06:13:28+03:00
Общество

Жители Зауралья вызывают грузовое такси, чтобы добраться до машины скорой помощи

Медики отказываются носить пациентов
Ирина КАРЕЛИНА
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Иногда таксистам поступают необычные заявки.Иногда таксистам поступают необычные заявки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Обычно грузовое такси нанимают, чтобы перевезти мебель. Но иногда нужны не колеса, а только руки.

— Вот она — бесплатная медицина! — воскликнул таксист Данил из Зауралья и опубликовал в паблике «Типичный Курган» заявки от клиентов.

Они нанимали грузчиков, чтобы донести тяжело больного человека от квартиры до машины скорой помощи.

Дело в том, что сотрудники скорой — это часто хрупкие женщины, которые при всем желании не могут таскать на себе лежачих больных. Да и не обязаны. Если это одинокий человек, конечно, они не оставят его умирать — пойдут по соседям просить мужчин о помощи. А если рядом с пациентом есть родные — они должны позаботиться о том, чтобы человека погрузить в машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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