Пропавшего челябинца ищут с помощью специальных камер
Новые технологии на службе полиции: пропавшего молодого отца из Челябинска будут искать с помощью «умных» камер. Видеонаблюдение от супермаркета не помогло в поисках.
Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», помощь в поиске челябинца предложила компания «Интерсвязь». На парковке супермаркета, где и пропал предприниматель Семен Тютюев, работали не только камеры магазина, но и камеры для автолюбителей, которые с помощью приложения в телефоне могут следить за своими машинами. Записи уже переданы правоохранителям.
30-летний Семен Тютюев пропал при загадочных обстоятельствах 22 февраля. Семья мужчины не теряет надежды его найти, однако следователи не исключают версию о смерти предпринимателя.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем этой трагедии?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU