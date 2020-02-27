Пропавшего челябинца ищут с помощью специальных камер

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:14:12+03:00

Предприниматель пропал после разговора с незнакомцем на парковке супермаркета. Фото: из личного архива семьи

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Новые технологии на службе полиции: пропавшего молодого отца из Челябинска будут искать с помощью «умных» камер. Видеонаблюдение от супермаркета не помогло в поисках.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», помощь в поиске челябинца предложила компания «Интерсвязь». На парковке супермаркета, где и пропал предприниматель Семен Тютюев, работали не только камеры магазина, но и камеры для автолюбителей, которые с помощью приложения в телефоне могут следить за своими машинами. Записи уже переданы правоохранителям.

30-летний Семен Тютюев пропал при загадочных обстоятельствах 22 февраля. Семья мужчины не теряет надежды его найти, однако следователи не исключают версию о смерти предпринимателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU