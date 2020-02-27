2020-02-27T18:00:01+03:00
Общество

Вырубка отменяется: в Челябинске расторгли контракт по проектированию больницы в лесу

Чиновники ищут другое место для строительства
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Для строительства нового корпуса часть леса вывели из границ бора. Фото: Дмитрий РуденокДля строительства нового корпуса часть леса вывели из границ бора. Фото: Дмитрий Руденок
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Активисты ликуют: минстрой Челябинской области расторг контракт по проектированию корпуса детской хирургии в городском боре. Для строительства изменили границы леса.

Информация об этом появилась на сайте госсзакупок. Чиновники заключили контракт с компанией ООО «Регион-Проект», которая должна была спроектировать новый корпус за 28 миллионов рублей, однако что-то пошло не так. Теперь контракт с фирмой расторгнут из-за смены участка для строительства.

Напомним, что экоактивисты продолжают оспаривать изменение границ бора в суде. На первом заседании 26 февраля обе стороны обвиняли друг друга в отсутствии доказательств вины, из-за чего рассмотрение иска даже перенесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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