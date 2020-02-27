Школа в микрорайоне «Академ Риверсайд» может появиться позже обещанного строка

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:47:58+03:00

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Сроки возведения школы в крупном микрорайоне Академ Риверсайд южноуральской столицы могут измениться, потому что к подрядчику-победителю тендера возникли претензии у ФАС.

Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», торги приостановлены из-за неточностей в документах.

— Жалобу подала алтайская компания «КС-Строй», принимавшая участие в тендере. Выиграли контракт стоимостью 634 миллиона рублей ее конкуренты — СК «Стройдом», — пишут авторы «Челябушки». — Есть интересная подробность. Собственник «Стройдома» был соучредителем фирмы УК «Уралжилсервис» и работал с депутатом Сергеем Селещуком, которого вместе с бывшим челябинским мэром Евгением Тефтелевым задержали в прошлом году по делу о махинациях с другой школой — в Парковом. Вот так совпадение… Образовательное учреждение в «Академе» обещали сдать к октябрю 2022 года. Обещанного, как известно, три года ждут, а в случае с многострадальным микрорайоном у реки время ожидания автоматически удваивается. Да и вице-премьера Виталия Мутко, который торжественно обещал по приезде в Челябинск грядущую стройку, уже как ветром сдуло из правительства.

Новая школа в перенаселенном микрорайоне будет рассчитана на 1 110 учеников. Трехэтажное здание также обещали оснастить лифтами для маломобильных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU