2020-02-27T17:47:58+03:00
Общество

Школа в микрорайоне «Академ Риверсайд» может появиться позже обещанного строка

К строителям возникли вопросы со стороны антимонопольщиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сроки возведения школы в крупном микрорайоне Академ Риверсайд южноуральской столицы могут измениться, потому что к подрядчику-победителю тендера возникли претензии у ФАС.

Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», торги приостановлены из-за неточностей в документах.

— Жалобу подала алтайская компания «КС-Строй», принимавшая участие в тендере. Выиграли контракт стоимостью 634 миллиона рублей ее конкуренты — СК «Стройдом», — пишут авторы «Челябушки». — Есть интересная подробность. Собственник «Стройдома» был соучредителем фирмы УК «Уралжилсервис» и работал с депутатом Сергеем Селещуком, которого вместе с бывшим челябинским мэром Евгением Тефтелевым задержали в прошлом году по делу о махинациях с другой школой — в Парковом. Вот так совпадение… Образовательное учреждение в «Академе» обещали сдать к октябрю 2022 года. Обещанного, как известно, три года ждут, а в случае с многострадальным микрорайоном у реки время ожидания автоматически удваивается. Да и вице-премьера Виталия Мутко, который торжественно обещал по приезде в Челябинск грядущую стройку, уже как ветром сдуло из правительства.

Новая школа в перенаселенном микрорайоне будет рассчитана на 1 110 учеников. Трехэтажное здание также обещали оснастить лифтами для маломобильных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области могут повысить зарплаты
Школа в микрорайоне «Академ Риверсайд» может появиться позже обещанного строка
Вырубка отменяется: в Челябинске расторгли контракт по проектированию больницы в лесу
Пропавшего челябинца ищут с помощью специальных камер
Директора скандальной школы в Златоусте уволили
В Челябинске принят закон по поддержке молодых врачей
Гонками со стрельбой закончилась поездка бесправника по дорогам Челябинской области
«Тот, кого нельзя называть»: бывший челябинский омбудсмен запретил журналистам публиковать его имя
Момент убийства 17-летнего парня во время драки в Челябинске попал на видео
Художница из Челябинской области нарисовала талисман Всероссийской переписи населения
Сбербанк в Челябинске подвел итоги работы в 2019 году
Андрей Косилов не согласен с иском на 13 млн рублей от пострадавших в ДТП с его «Лексусом»
Нужна одна победа: 27 февраля «Трактор» в южноуральском дерби сразится с «Металлургом»
Что грозит экс-жене экс-омбудсмена из Челябинска за побег с детьми в Москву
Бизнес-омбудсмен Борис Титов высоко оценил меры поддержки южноуральских предпринимателей
Родные готовы заплатить миллион за информацию о пропавшем Семене Тютюеве из Челябинска
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
На экологические проблемы в Челябинске обратили внимание активисты Greenpeace
Челябинская область обогнала Свердловскую по выявлению ВИЧ
«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова
«Ваш сосед болен»: жителей Челябинска пугают корью
Из-за теплой зимы в Челябинской области зацвела верба
Двое в больнице после столкновения двух маршруток в Челябинске
Из карантинного пункта в Челябинске отпустили четырех китайцев
В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков
За сутки в Челябинске выпала месячная норма снега
Куда до сих пор не ходят автобусы из Челябинска после ночного снегопада