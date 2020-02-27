«Трактор» в дерби с «Металлургом» решил вопрос последнего места
Так получилось, что это противостояние для Челябинска и Магнитогорска стало решающим для «медведей». Правда, немного с печальным контекстом. В этом матче для «Трактора» решалось — поднимется ли он с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ? Челябинску нужна была только победа и два заветных очка для того, чтобы обойти «Адмирал» за звание «лузера» Востока».
И черно-белые рванули. В первом периоде шайбу забросил Егор Фатеев, во втором — еще один воспитанник «Трактора» Виталий Меньшиков.
При счете 2:0 в пользу хозяев на старте третьего периода букмекеры очень сильно засомневались, что Магнитка вытянет этот матч. Ставки на победу «сталеваров» котировались 40-1.
В третьем отрезке гости «огрызнулись» одной шайбой Брэндона Козуна — 2:1. С таким минимальным счетом в свою пользу «Трактор» заканчивает игру, «спрыгивая» с последнего места в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ в Восточной конференции.
Для «Металлурга» этот матч с «Трактором» не имел никакого турнирного значения. Магнитка с седьмого места вышла в кубковую зону плей-офф и в начале марта сразиться с «Барысом». Поэтому на матч в Челябинск «лисы» привезли фактически молодежный состав, дав отдохнуть основным игрокам.
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ИСТОЧНИК KP.RU