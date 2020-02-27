2020-02-27T20:41:17+03:00
Спорт

«Челябинск достоин большего»: Текслер провел итоги провального сезона «Трактора»

И пообещал большие перемены
Ирина Фадюшина
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Алексей Текслер — президент ХК «Трактор». Фото: gubernator74.ru.Алексей Текслер — президент ХК «Трактор». Фото: gubernator74.ru.
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Губернатор Челябинской области, он же — президент ХК «Трактор» Алексей Текслер поделился эмоциями после окончания последнего матча черно-белых в этом сезоне.

— Этот сезон для «Трактора» завершен. Он стал провальным. Челябинск достоин большего, — написал Алексей Текслер в своем Instagram. — Впереди новый сезон. Главное сейчас — верить в команду, быть рядом.

Глава региона также отметил, что школа «Трактор» — одна из лучших в стране и этот потенциал нужно использовать с умом.

Напомним, матч «Трактор» — «Металлург» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Для «Магнитки» этот матч не имел никакого турнирного значения, ведь она с седьмого места вышла в кубковую зону плей-офф и в начале марта сразится с «Барысом». Поэтому на матч в Челябинск «лисы» привезли фактически молодежный состав, дав отдохнуть основным игрокам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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