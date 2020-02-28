2020-02-28T04:03:17+03:00
Общество

«Решила просто полежать»: жительница Челябинской области шокировала соцсети фотографией в гробу

Теперь она требует удалить снимок
Ирина КАРЕЛИНА
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Живая женщина легла в гроб. Фото: vk.com/chp_dtpЖивая женщина легла в гроб. Фото: vk.com/chp_dtp
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Странную фотографию жительницы Златоуста обсуждают в соцсети. Живая и здоровая женщина прилегла в гроб с искусственными цветами в руках. Снимок опубликовали в группе «ЧП Златоуст» в ВК.

— Решила полежать только. Живая, — подписал администратор паблика.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что это плохая примета. А кто-то подумал, что снимок сделан ради скандального пиара. Ведь женщина на фото — директор агентства, организующего торжественные мероприятия.

Скрин vk.com/chp_dtp

Скрин vk.com/chp_dtp

— Вроде взрослая, а мозгов-то вообще нет! — самый популярный комментарий.

Неизвестно, кто сделал это фото и выложил в Интернет. Женщина потребовала у администратора группы срочно удалить ее снимок. Но пока только закрыли на нем лицо.

Тем временем знакомые героини этой истории уже успели поволноваться. На своей странице в ВК она написала:

— Друзья мои! Спешу сообщить,что я жива-здорова! Разгуливаю и наслаждаюсь видами Санкт-Петербурга. Фото, получившее столь широкий резонанс, сделано в музее.

Действительно, на фото — гроб Графа Дракулы из «Музея эмоций».

Женщина написала на своей странице в ВК.

Женщина написала на своей странице в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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