«Решила просто полежать»: жительница Челябинской области шокировала соцсети фотографией в гробу
Странную фотографию жительницы Златоуста обсуждают в соцсети. Живая и здоровая женщина прилегла в гроб с искусственными цветами в руках. Снимок опубликовали в группе «ЧП Златоуст» в ВК.
— Решила полежать только. Живая, — подписал администратор паблика.
В комментариях пользователи соцсети отмечают, что это плохая примета. А кто-то подумал, что снимок сделан ради скандального пиара. Ведь женщина на фото — директор агентства, организующего торжественные мероприятия.
Скрин vk.com/chp_dtp
— Вроде взрослая, а мозгов-то вообще нет! — самый популярный комментарий.
Неизвестно, кто сделал это фото и выложил в Интернет. Женщина потребовала у администратора группы срочно удалить ее снимок. Но пока только закрыли на нем лицо.
Тем временем знакомые героини этой истории уже успели поволноваться. На своей странице в ВК она написала:
— Друзья мои! Спешу сообщить,что я жива-здорова! Разгуливаю и наслаждаюсь видами Санкт-Петербурга. Фото, получившее столь широкий резонанс, сделано в музее.
Действительно, на фото — гроб Графа Дракулы из «Музея эмоций».
Женщина написала на своей странице в ВК.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU