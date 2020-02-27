В Челябинске пассажиры чуть не сгорели вместе с автобусом
Не только маршрутки горят: у ТК «Синегорье» в Челябинске вспыхнул междугородний автобус. Транспорт даже не успел отъехать от автовокзала.
Фотографиями пожара поделились пользователи социальных сетей. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что в момент возгорания в моторном отсеке, в транспорте, который должен был уехать в Златоуст, уже были пассажиры. Тушить автобус пытался как самом водитель, так и его коллеги с «Южных ворот».
Сотрудники МЧС добавили, что пострадавших при происшествии нет: пассажиры успели вовремя выбежать из автомобиля. Пожар также был оперативно потушен.
Для некоторых маршрутов это были первые рейсы. 26 февраля из-за сильного снегопада полиция обратилась к автопредприятиям региона с просьбой прекратить движение междугородных автобусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU