2020-02-27T21:58:01+03:00
Происшествия

В Челябинске пассажиры чуть не сгорели вместе с автобусом

Поздний рейс должен был отправится в Златоуст
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Водители пытались бороться с огнем. Фото: «Челябинский транспорт», vk.comВодители пытались бороться с огнем. Фото: «Челябинский транспорт», vk.com
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Не только маршрутки горят: у ТК «Синегорье» в Челябинске вспыхнул междугородний автобус. Транспорт даже не успел отъехать от автовокзала.

Фотографиями пожара поделились пользователи социальных сетей. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что в момент возгорания в моторном отсеке, в транспорте, который должен был уехать в Златоуст, уже были пассажиры. Тушить автобус пытался как самом водитель, так и его коллеги с «Южных ворот».

Сотрудники МЧС добавили, что пострадавших при происшествии нет: пассажиры успели вовремя выбежать из автомобиля. Пожар также был оперативно потушен.

Для некоторых маршрутов это были первые рейсы. 26 февраля из-за сильного снегопада полиция обратилась к автопредприятиям региона с просьбой прекратить движение междугородных автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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