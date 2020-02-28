2020-02-28T11:02:12+03:00
Общество

Бизнесмены и губернатор Алексей Текслер обсудили, как Челябинску догнать Екатеринбург

На совещании еще раз указали слабые места и точки роста южноуральской столицы
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Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.
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Накануне в резиденции губернатора Челябинской области состоялось очередное совещание Союза промышленников и предпринимателей или «встреча клуба олигархов», как его окрестили в народе. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на слова главы региона Алексея Текслера, Южный Урал нуждается в росте инвестиций, увеличении зарплат, опережающем инфляцию, и ликвидации отставания в показателях от соседних регионов. В частности от Екатеринбурга.

— Посмотрим на цифры: 12 лет назад разрыв между Челябинской и Свердловской областью по остаточной стоимости основных фондов на балансах предприятий составлял примерно треть. В 2018 году он достиг 70%, а по полной стоимости имущества, без учета износа, еще больше, почти 100%. Разницу видно, в том числе, и по средним зарплатам. У нас — 37 тысяч 200 рублей, у свердловчан — 41 тысяча рублей. Соседняя область была упомянута и как образец активности бизнеса в строительстве знаковых объектов, — пишут авторы «Челябушки». — Отстаем, товарищи. Способны ли мы хоть в чем-то их догнать? Олигархи собирались, чтобы крепко подумать.

В свою очередь Алексей Текслер заявил, что будущее региона — в реализации крупнейших экологических нацпроектов и удвоении объема привлекаемых инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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