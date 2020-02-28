2020-02-28T14:27:26+03:00
Спорт

Челябинцев приглашают отметить Масленицу на льду

Веселый праздник организует «Уральская молния»
Алексей МИКУШИН
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Гостей ждут хороводы и молодецкие забавы. Фото: «Уральская молния»Гостей ждут хороводы и молодецкие забавы. Фото: «Уральская молния»
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Челябинцев и гостей города приглашают мрогнать зиму и встретить весну на самом большом в городе катке. 29 февраля в ледовом дворце «Уральская молния» отметят Масленицу.

В программе народных катаний: хороводы с фольклорными коллективами скоморохов, «Русский керлинг» — игра, в которой команда отвечает на вопрос викторины и получает право на бросок камня на льду, шуточная борьба сумо с маскотом в надутом костюме, бои на бревне надувными битами в специальной «мягкой» зоне, веселые эстафеты, и конечно же вкусная зона — чайная, блинная и пирожковая на зеленом секторе.

Праздничное катание состоится на сеансе с 16:00 до 18:00. Цена билета — от 120 рублей. Для тех, кто придет в русском народном костюме, вход бесплатный.

КАК БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?

Главные торжества пройдут в воскресенье, 1 марта. Публикуем афишу гуляний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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