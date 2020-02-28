В Челябинске угрозами осквернили стихийный мемориал на месте гибели подростка

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:48:44+03:00

Табличка с угрозами и надписью "АУЕ" появилась на месте стихийного мемориала. Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.com

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил найти тех, кто повесил табличку с надписью «АУЕ»

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В ночь на 22 февраля на улице в Челябинске от удара ножом в сердце погиб 17-летний студент института путей сообщения, вставший на защиту девушки. Его друг с ножевым ранением в больнице.

Сразу после ЧП глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на особый контроль ход расследования.

Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 26-летний мужчина. Вину свою он видит только в том, что выхватил нож. Кстати, подозреваемый уже отбывал срок за наркотики и воровство.

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что стихийный мемориал на месте, где убили парня, осквернили неизвестные. Они уничтожили траурный венок, растоптали цветы и прикрепили на забор табличку с угрозами и надписью «АУЕ» («Арестантский уклад един»).

«Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки организовать проверку по данному факту и поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — цитирует «Южноуральская панорама» пресс-службу СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU