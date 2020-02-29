В центре Челябинска молодой человек упал с моста
Трагично закончилась прогулка для молодого жителя Челябинка вечером 28 февраля. Парень упал с моста в Миасс в районе Исторического музея. По предварительной информации, на опасный маневр он решился сам.
Вечером пятницы в центре города было много отдыхающих. Прохожие заметили чудака и вызвали на помощь спасателей. Сотрудники МЧС прибыли оперативно и достали челябинца. Сейчас он в больнице.
Кстати, Миасс в это части город не такой уже глубокий. В некоторых местах взрослому человеку по колено.
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ИСТОЧНИК KP.RU