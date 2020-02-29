Второклассник умер во время урока в Челябинской области
Трагедия в школе №12 Магнитогорска. ЧП произошло в пятницу, 28 февраля. Во время урока ученику второго класса стало плохо. Мальчик упал со стула во время занятия и перестал подавать признаки жизни.
Другие дети рассказывают, что сначала у ребенка выпала ручка. Вероятно, он начал терять сознание. Затем он не то потянулся за ней, не то начал сползать со стула уже без сил и рухнул на пол. У парнишки остановилось сердце. Прибывшие на вызов медики уже ничем не могли помочь.
По предварительным данным, у ребенка было заболевание сердца. Обстоятельства смерти проверяет Следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU