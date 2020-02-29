2020-02-29T16:26:03+03:00
Общество

Эксперты ОНФ назвали генплан по развитию Челябинска научной работой не самого хорошего качества

Общественники считают, что этот документ противоречит Конституции
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) назвали новый генплан по развитию Челябинска научной работой с устаревшими данными, которая противоречит Конституции в части соблюдения интересов граждан. В ней под вопросом законность, целесообразность, обоснованность, своевременность, стабильность, реальность и оптимальность, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

Общественники направили в аппарат главы региона обращение с просьбой повлиять, не дать принять. В мэрии полагают, что оснований для отмены нет, и в начале марта готовы передать бумаги Наталье Котовой, чтобы уже она решала — направить их на утверждение в гордуму или на доработку.

— В прошлый раз было 500 замечаний и 200 поправок? Да тут и тысячи не жаль, лишь бы не жить по сырой научной работе с устаревшими данными. Добавим сюда чересчур оптимистичные сценарии с продолжительностью жизни до 100 (!) лет, — пишут авторы «Челябушки». — Кажется, люди с документами (обращением ОНФ и генпланом) вот-вот столкнутся в коридорах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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