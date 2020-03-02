2020-03-02T13:33:29+03:00
Общество

В Челябинской области бум двойняшек и тройняшек

Государственный комитет по делам ЗАГС поделился приятной статистикой
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области бум двойняшек и тройняшек.В Челябинской области бум двойняшек и тройняшек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Южный Урал прирастает двойнями и тройнями. По сообщению ГК по делам ЗАГС, за два с небольшим месяца 2020 года в области родилось 47 двоен и две тройни. Всего же родилось 4 962 ребенка.

В 2019 году «мамским возрастом» в Челябинской области стало десятилетние с 20 до 29 лет (47% женщин).

На один процент реже рожали в возрасте 30-39 лет.

Четыре процента новоиспеченных мам не отметили еще двадцатилетия.

Три процента женщин стали мамами в возрасте «за сорок».

Две семьи в Челябинской области — герои и образец для подражания: у них появились тринадцатые по счету малыши.

В прошлом году в регионе стало больше семей, в которых появился второй малыш : 13 555 семей (в 2018 году их было 12 839).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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