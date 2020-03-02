2020-03-02T18:22:10+03:00
Общество

Городу в Челябинской области дали 90 млн за победу в конкурсе

Средства пойдут на обновление парка [фото]
Ангелина ЗАКИРОВА
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Проект занял первое место среди малых городов. Фото: пресс-служба Минстроя Челябинской областиПроект занял первое место среди малых городов. Фото: пресс-служба Минстроя Челябинской области
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Троицк получил субсидию 90 млн рублей на реконструкцию Парка культуры и отдыха имени Томина благодаря победе в федеральном конкурсе. Проект признали лучшим в номинации «Малые города от 50 до 100 тыс. человек включительно». Всего на благоустройство понадобится 236 млн рублей.

Фрагмент проекта. Фото: пресс-служба Минстроя Челябинской

Фрагмент проекта. Фото: пресс-служба Минстроя Челябинской

— Концепция проекта — создать современный парк в историческом центре города с богатым архитектурным наследием. Поэтому образная идея проекта — совместить характерные элементы «Золотого века» Троицка с приемами современной архитектуры XXI века, — рассказала начальник управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя Людмила Алпатова.

В проекте запланировано создание несколько тематических зон. Например, площадки для экстремальных видов спорта. Территорию парка хотят озеленить и украсить арт-объектами.

Фрагмент проекта. Фото: пресс-служба Минстроя Челябинской

Фрагмент проекта. Фото: пресс-служба Минстроя Челябинской

Фрагмент проекта. Фото: пресс-служба Минстроя Челябинской

Фрагмент проекта. Фото: пресс-служба Минстроя Челябинской

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ИСТОЧНИК KP.RU

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