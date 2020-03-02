«Трактор» сыграет с болельщиками в хоккей и устроит ночную шоу-программу

2 Март 2020 2020-03-02T20:38:07+03:00

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В чемпионате КХЛ 2019-2020 черно-белые не попали в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв 11 строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Попрощаться с болельщиками в этом сезоне команда решила двумя ударными «вечеринками».

Первая фестиваль TRAKTOR NIGHT для владельцев абонементов пройдет в пятницу, 6 марта (начало в 17.30). В пресс-службе клуба рассказали, что для болельщиков всю ледовую арену поделят на интерактивные зоны, где они смогут пообщаться с игроками команды, а потом и в раздевалку команды. В финале — массовое катание на коньках (не забудьте прихватить инвентарь) вместе с игроками «Трактора». Не забудьте — вход на мероприятие будет осуществляться по сезонным абонементам.

А в субботу 7 марта праздник продолжится. «Трактора» сыграет традиционный матч со своими болельщиками (начало в 13.00). На площадку выйдут все лидеры черно-белых, а также 30 болельщиков (24 полевых игрока и шесть вратарей). А в каждой пятерке вместе с фанатами сыграют и по два игрока «Трактора».

В программе также мастер-шоу в исполнении хоккеистов, розыгрыши клюшек, майки и абонемента на следующий сезон. Вход свободный для всех желающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU