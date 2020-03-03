2020-03-03T11:29:58+03:00
Происшествия

Развернуло поперек дороги: в Челябинске сошел с рельсов трамвай

В ДТП есть пострадавшие
Валентина ВАГАНОВА
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Вагон перекрыл проезд под мостом. Фото: читатель КП-ЧелябинскВагон перекрыл проезд под мостом. Фото: читатель КП-Челябинск
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В Ленинском районе Челябинска, на Копейском шоссе, во вторник, 3 марта, трамвай сошел с рельсов. Вагон развернуло поперек дороги возле железнодорожных мостов. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. На место стянулись ГИБДД и скорая помощь. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке — затор. Движение перекрыто в сторону проспекта Ленина.

ДТП произошло на Копейском шоссе. Фото: СОЦСЕТИ

ДТП произошло на Копейском шоссе.Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»

На дорогах сейчас затор. Фото: «Яндекс.Пробки»

На дорогах сейчас затор. Фото: «Яндекс.Пробки»

— Пострадали люди, машины повреждены. Вчера, 2 марта, на Цвиллинга в районе Евтеева вагон сошел. Так же вчера днем на монтажном колледже сошел вагон. И знаете, это не смешно уже. Это преступная халатность, — рассказала КП-Челябинск сотрудница транспортного предприятия «ЧелябГЭТ».

По предварительным данным, трамвай сошел с рельс и столкнулся с BMW. Легковушку зажало между трамваем и опорой моста. За рулем иномарки была женщина.

В горздраве уточнили, что в больницу на скорой увезли пассажирку трамвая.

— Женщину госпитализировали в городскую больницу № 8 с переломом ключицы. Водитель автомобиля от госпитализации отказалась.

BMW зажало между трамваем и опорой моста. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»

BMW зажало между трамваем и опорой моста. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»

В пресс-службе «ЧелябГЭТ» сообщили, что обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

На участке образовалась пробка. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»

На участке образовалась пробка. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»

В ДТП пострадали двое. Фото: СОЦСЕТИ

В ДТП пострадали двое.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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