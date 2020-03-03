Ближе к Китаю, чем к Челябинску: пресс-секретарь экс-губернатора Дубровского уехал на остров
Бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, проработавший чуть меньше года в Русской медной компании, возглавит государственный медиахолдинг на острове Сахалин. В издательский дом «Губернские ведомости» входят телевидение и газета с таким же названием, а также информационное агентство «Сахалин и Курилы».
Свой переезд на самый край России он объясняет просто:
— Было предложение, я рассмотрел и согласился.
По словам Дмитрия Федечкина, после увольнения с поста главы департамента по связям с общественностью РМК, ему поступило несколько предложений, в том числе, из Москвы.
Дмитрий Федечкин уже перебрался в Южно-Сахалинск. Вопрос переезда семьи пока решается.
— В Южно-Сахалинске я был ни раз. Сравнивать с Челябинском я бы не хотел. Город создает приятное впечатление, похож на мой родной Миасс: есть горы, в полутора километрах от меня — горнолыжный центр, — отмечает Дмитрий Федечкин.
СПРАВКА КП
Дмитрий Федечкин родился 4 января 1977 года в Миассе. В 2003 году окончил филфак ЧГПУ. В 1996 году устроился корреспондентом в газету завода УралАЗ «Уральский автомобиль», где дорос до должности заместителя главного редактора, а затем стал руководителем пресс-службы автозавода. С ноября 2009 по май 2010 года был и.о. главного редактора издания и директором газеты «Миасский рабочий».
С 2010 по 2012 год возглавлял главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области при губернаторе Михаиле Юревиче. В 2012 году переехал в Екатеринбург, где возглавил аналогичный департамент в правительстве свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В 2015 году работал в Минсельхозе РФ, а осенью того же года вернулся в Челябинск. Вскоре он стал пресс-секретарем губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и проработал до его отставки в апреле 2019 года.
Тогда он рассказал, что это было «собственное решение и искреннее личное желание», о котором он практически сразу уведомил нового главу региона Алексея Текслера. В интервью СМИ он говорил о сильной усталости и выгорании после трагедии в Магнитогорске. К работе в РМК Дмитрий Федечкин приступил в июне 2019 года и проработал там до февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU