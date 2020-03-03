2020-03-03T16:36:23+03:00
Общество

Челябинского депутата осудят за мошенничество и уход от налогов

Общую сумму бюджета оценивают в 16 миллионов рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской областиФото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области
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В Копейске возбуждено уголовное дело на депутата Заксобрания Челябинской области Константина Толкачева. По предварительной информации, чиновник, уходя от налогов, получил более 16 миллионов рублей.

По материалам дела, компания Толкачева заключила фиктивные сделки об аренде имущества своего же стеклотарного завода. Таким образом, чиновник смог серьезно снизить налоги, получив почти 16,3 миллиона рублей.

По предварительной информации расследованием дела занимались в Следственном комитете. Сам депутат намерен обратиться с жалобой на силовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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