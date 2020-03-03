Челябинского депутата осудят за мошенничество и уход от налогов

3 Март 2020 2020-03-03T16:36:23+03:00

Общую сумму бюджета оценивают в 16 миллионов рублей

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В Копейске возбуждено уголовное дело на депутата Заксобрания Челябинской области Константина Толкачева. По предварительной информации, чиновник, уходя от налогов, получил более 16 миллионов рублей.

По материалам дела, компания Толкачева заключила фиктивные сделки об аренде имущества своего же стеклотарного завода. Таким образом, чиновник смог серьезно снизить налоги, получив почти 16,3 миллиона рублей.

По предварительной информации расследованием дела занимались в Следственном комитете. Сам депутат намерен обратиться с жалобой на силовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU