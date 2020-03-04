2020-03-04T09:44:26+03:00
Общество

В Челябинске отремонтируют рельсы, на которых развернуло поперек дороги трамвай

В планах есть и другие участки [адреса]
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Авария произошла из-за неисправности рельсов. Фото: Челябинский транспорт/vk.comАвария произошла из-за неисправности рельсов. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
Изменить размер текста:

Трамвайные рельсы под мостами в Ленинском, где накануне произошло ДТП с вагоном и BMW, ждет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

—Был разработан и направлен в Миндортранс план поэтапной капитальной реконструкции трамвайных путей в Челябинске, предусматривающий проведение ремонтных работ с 2020 до 2023 год, — рассказали в «Горэлектротрансе».

Запланирован ремонт 20 км трамвайных путей из 150 км имеющихся, а также «стрелок». По примерным подсчетам, это обойдется в 893,68 млн рублей. Первыми под замену пойдут заасфальтированные и замощенные в тротуарную плитку рельсы.

ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ РЕЛЬСЫ?

Ищите свою улицу!

— ул. Рождественского от ост. Автотехнический з-д. до ост. Опытный з-д. (на данном участке произошло ДТП)

— ул. 1-ой Пятилетки от узла «Монтажный колледж» до узла «Депо №1»

— ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Торговая

— Свердловский проспект от ул. Блюхера до ул. Труда

— пр. Победы от узла «Теплотехнический институт» до узла «пр. Победы — ул. Российская»

— ул. Новороссийская от ост. «Днепровская» до разворотного кольца «Чистопольская»

— ул. Российская от ул. Труда до ул. К. Маркса

— ул. Российская от узла «пр. Победы — ул. Российская» до разворотного кольца «ЧГРЭС»

— ул. Труда от Свердловского проспекта до ул. Красной

— пр. Победы от узла «Теплотехнический институт» до узла «Каслинский»

— ул. Горького от узла «Монтажный колледж» до пр. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Нижнего Новгорода не согласны с тем, что фестиваль уличного искусства пройдет в Челябинске
В Челябинске отремонтируют рельсы, на которых развернуло поперек дороги трамвай
Урбанист раскритиковал идею проведения фестиваля «Культурный код» в Челябинске
У пассажира самолета Челябинск - Москва, севшего в Казани, возникли проблемы с сердцем
Челябинская область первой в России переходит на раздельный сбор мусора
Самолет Челябинск — Москва экстренно сел в Казани
Еще один маршрутный перевозчик в Челябинске объявил о повышении цен на проезд до 28 рублей
«Надо лишь немного подождать»: житель Челябинска рассказал, как ездит в такси за 35 рублей
Рации — любительские, микрофоны — из палок: почему челябинцы не слышат остановки в трамваях
Челябинский школьник победил на международной олимпиаде по математике
Челябинск впереди всех: завершилось голосование за место проведения фестиваля «Культурный код»
«А ты точно продюсер?»: мошенники приглашают жителей Челябинска сняться в кино
Пассажир оскорбил таксиста Челябинской области прямо в заявке
«Там жить невозможно!»: президент Союза архитекторов России раскритиковал Челябинск
Челябинца, который поджег машину зажигательной смесью, задержали
В челябинской опере появились противопожарные кресла