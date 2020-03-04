В Челябинске отремонтируют рельсы, на которых развернуло поперек дороги трамвай

4 Март 2020 2020-03-04T09:44:26+03:00

В планах есть и другие участки [адреса]

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Трамвайные рельсы под мостами в Ленинском, где накануне произошло ДТП с вагоном и BMW, ждет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

—Был разработан и направлен в Миндортранс план поэтапной капитальной реконструкции трамвайных путей в Челябинске, предусматривающий проведение ремонтных работ с 2020 до 2023 год, — рассказали в «Горэлектротрансе».

Запланирован ремонт 20 км трамвайных путей из 150 км имеющихся, а также «стрелок». По примерным подсчетам, это обойдется в 893,68 млн рублей. Первыми под замену пойдут заасфальтированные и замощенные в тротуарную плитку рельсы.

ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ РЕЛЬСЫ?

Ищите свою улицу!

— ул. Рождественского от ост. Автотехнический з-д. до ост. Опытный з-д. (на данном участке произошло ДТП)

— ул. 1-ой Пятилетки от узла «Монтажный колледж» до узла «Депо №1»

— ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Торговая

— Свердловский проспект от ул. Блюхера до ул. Труда

— пр. Победы от узла «Теплотехнический институт» до узла «пр. Победы — ул. Российская»

— ул. Новороссийская от ост. «Днепровская» до разворотного кольца «Чистопольская»

— ул. Российская от ул. Труда до ул. К. Маркса

— ул. Российская от узла «пр. Победы — ул. Российская» до разворотного кольца «ЧГРЭС»

— ул. Труда от Свердловского проспекта до ул. Красной

— пр. Победы от узла «Теплотехнический институт» до узла «Каслинский»

— ул. Горького от узла «Монтажный колледж» до пр. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU