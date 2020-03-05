2020-03-05T08:58:30+03:00
Общество

«Терминатор прибыл!»: разгадана загадка огненного столба в небе над Челябинском

Что же случилось ранним утром
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Елена Литвинчук.Фото: Елена Литвинчук.
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Ранним утром в четверг, 5 марта, челябинцы заметили в небе огромный «огненный столб». Он словно вырос откуда-то за горизонтом. Необычное явление напугало и восхитило горожан одновременно. Многие даже предположили, что где-то упал очередной метеорит.

Нашлись и скептики-юмористы: «Терминатор прибыл!»

Однако правда гораздо проще и интереснее. Жители города наблюдали одну из разновидностей гало. Это оптические эффекты, которые создаются при отражении лучей света от замерзших в воздухе кристаллов воды.

Фото: Валентина Юдакина.

Фото: Валентина Юдакина.

Чаще всего игра света связана с солнцем. Иногда люди видят на небе сразу несколько солнц или же ореол вокруг солнца. А порой гало проявляет себя при лунном свете. Но именно на рассвете, когда небо раскрашено в яркие краски, оптические эффекты особенно впечатляют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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