«Шерсть облезла, горбы покосились»: челябинский зоозащитник спасет верблюда Кешу из Тюмени

5 Март 2020 2020-03-05T12:02:55+03:00

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Челябинский зоозащитк Карен Даллакян спасет верблюда Кешу из Тюмени, который снимался в фильме «Тобол». После выхода фильма двугорбый актер часто появлялся на «Ютубе», но постепенно о нем забыли. Уже два года хозяин держит его на цепи в тесном дворике у дома.

Из-за ужасных условий Кеша потерял былую стать: шерсть облезла, горбы покосились, из-за проблем с суставами начал хромать. Замученное животное заметили тюменские волонтеры и начали жаловаться на хозяина. Ветинспекторы проверили условия содержания Кеши, но никаких нарушений не нашли. По новому закону «Об ответственном обращении с животными», владельцу Кеши может грозить уголовная статья и лишение свободы до трех лет. Но пока стражи порядка бездействуют.

Зоозащитники не успокоились и обратились за помощью к Карену Даллакяну, который спас тигренка Жорика, львицу Лолу и многих других животных..

— Самое страшное, что надзорные органы приехали и сказали: «Да, с ним все нормально». Да не может быть такого, чтобы нормально. У нас приняли закон о жестоком обращении с животными, но это уже вопрос к прокуратуре, почему они бездействуют, а волонтеры должны собирать деньги и выкупать, — рассказал Карен Даллакян.

Активисты хотят выкупить верблюда у хозяина, который, в общем-то не против выручить денег за животное.

— Мы всегда готовы помочь. Если даже у нас не будет возможности содержать, мы приведем в порядок, потому что там есть проблемы с суставами, со здоровьем. Потом уже определим в какой-нибудь центр, — добавил челябинский ветеринар.

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ИСТОЧНИК KP.RU