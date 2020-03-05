Клипмейкер Little Big Алина Пязок оказалась родственницей скандального застройщика в Челябинске

5 Март 2020 2020-03-05T14:01:08+03:00

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Обманувший сотни дольщиков Андрей Пязок оказался дядей Алины, которая сотрудничает с Little Big. Мама Алины Юлия подтвердила родственную связь, пишет «Курс дела».

Андрей Пязок — кровный брат отца девушки, который тоже проходит по делу об обманутых дольщиках. Мама девушки подчеркивает: ее дочь не получала от отца никаких денег и вообще с родственниками у них натянутые отношения.

— Мы развелись еще в 2006 году. Я не знаю, откуда он брал деньги в те времена, но они все тогда уходили на его лечение — он тогда сильно болел. Я никакой помощи от него не видела, как и от других родственников. И то, что сейчас говорят: что, мол, Алина везет Little Big на «Евровидение» на деньги обманутых дольщиков — это, конечно, неправда, — рассказала Юлия Пязок.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, участие российской группы Little Big на Евровидении стало одной из самых обсуждаемых новостей. Мировую славу группе принесли клипы Skibidi и Faradenza, которые сняла уроженка Челябинска Алина Пязок.

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ИСТОЧНИК KP.RU