Прилетевшая из Италии, где обнаружен коронавирус, жительница Челябинской области отказалась сесть на карантин

7 Март 2020 2020-03-07T08:01:25+03:00

Жительница Миасса сопротивляется медикам и не садится на карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Жительница Миасса Лариса Яснева отказалась сесть на карантин после поездки в Италию, где уже распространяется коронавирус.

Из Италии женщина вернулась 29 февраля. Через неделю ей сообщили, что ее изолируют на 14 дней и возьмут анализы.

— Я считаю, что действия Роспотребнадзора, наших врачей, нашего эпидемиолога неправомерны. Это нарушает мои конституционные права. На меня оказывают моральное давление, — заявила Яснева.

По словам женщины, она согласна наблюдаться у медиков, однако жить собирается дома. Именно так женщина расценила письмо из Роспотребнадзора, в котором главному врачу миасской больницы № 2 предписано «организовать мероприятия по медицинскому наблюдению прибывшей из Италии Ясневой».

Чтобы отбиться от медиков, женщина обратилась за поддержкой в СМИ. Однако южноуральцы, прочитавшие ее историю, путешественницу осудили.

— Соберите, пожалуйста, всех таких полоумных и увезите подальше! Пусть они будут изолированы от нас. Ведь наши семьи и дети могу заразиться от этих недалеких людишек!

— Власти тоже молодцы. Для таких нужно вообще въезд закрыть. Или сразу же отправлять на карантин принудительно!

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ИСТОЧНИК KP.RU