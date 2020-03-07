Прилетевшая из Италии, где обнаружен коронавирус, жительница Челябинской области отказалась сесть на карантин
Жительница Миасса Лариса Яснева отказалась сесть на карантин после поездки в Италию, где уже распространяется коронавирус.
Из Италии женщина вернулась 29 февраля. Через неделю ей сообщили, что ее изолируют на 14 дней и возьмут анализы.
— Я считаю, что действия Роспотребнадзора, наших врачей, нашего эпидемиолога неправомерны. Это нарушает мои конституционные права. На меня оказывают моральное давление, — заявила Яснева.
По словам женщины, она согласна наблюдаться у медиков, однако жить собирается дома. Именно так женщина расценила письмо из Роспотребнадзора, в котором главному врачу миасской больницы № 2 предписано «организовать мероприятия по медицинскому наблюдению прибывшей из Италии Ясневой».
Чтобы отбиться от медиков, женщина обратилась за поддержкой в СМИ. Однако южноуральцы, прочитавшие ее историю, путешественницу осудили.
— Соберите, пожалуйста, всех таких полоумных и увезите подальше! Пусть они будут изолированы от нас. Ведь наши семьи и дети могу заразиться от этих недалеких людишек!
— Власти тоже молодцы. Для таких нужно вообще въезд закрыть. Или сразу же отправлять на карантин принудительно!
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ИСТОЧНИК KP.RU