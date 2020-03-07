На перекрестке Ленина с Красной в Челябинске уберут дополнительный поворот

7 Март 2020 2020-03-07T13:08:29+03:00

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На портале «Активный житель 74» закончилось голосование по судьбе скверика на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной. Несколько лет назад там сделали дополнительный поворот, уничтожив часть зеленого уголка. Теперь его решили восстановить.

Голосование инициировала городская администрация. Поводом для пересмотра решение стали жалобы горожан. На перекрестке широкий тротуар резко сужается и заканчивается тупиком. Чтобы продолжить движение вдоль проспекта Ленина, нужно перейти дополнительную полосу дороги на светофоре.

Чуть менее 70% горожан высказались за восстановление пешеходной зоны. Четверть голосовавших — против. Еще около 6% сказали, что судьбу скверика и поворота должны решать специалисты.

Кстати, ради дополнительного поворота в 2017 году строители пустили под топор легендарную даурскую лиственницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU