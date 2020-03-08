2020-03-08T10:08:41+03:00
Общество

В честь дам: в Челябинске Чистомэн подобрал на улицах мусор

Фотоотчет с переполненными урнами борец с разрухой опубликовал в соцсетях
Ольга АНТОНОВА
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Чистомэн - за порядок!Чистомэн - за порядок!Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Кто-то в день 8 Марта дарит дамам букеты и конфеты, шагая до героинь праздника по грязным тротуарам, а вот борец за порядок на улицах Чистомэн решил поднять хлам с пешеходных дорожек.

«Считаю, что конкретные дела полезнее любых слов и поздравлений. Вышел на улицу, поднял 100 единиц мусора и донес до урны. Хочу чтобы женщины ходили по чистым улицам», — написал поборник порядка на своей страничке во ВКонтакте.

В качестве отчета Чистомэн опубликовал убористый коллаж, на котором — 100 переполненных урн.

Дамы-подписчицы такому подарку обрадовались, опубликовали слова благодарности. Дело, к счастью, у нас по-прежнему ценится выше словесных громыханий-признаний.

Убористый фотоколлаж - отчет о проделанной работе в честь 8 Марта. Фото: группа Чистомэн vk.com

Убористый фотоколлаж - отчет о проделанной работе в честь 8 Марта. Фото: группа Чистомэн vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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