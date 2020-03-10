Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске из-за коронавируса
Решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС из-за коронавирусной инфекции пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Саммит ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в Челябинске там некоторые мероприятия, но не саммит. Пока каких-либо решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось, — цитируют официального представителя Кремля РИА Новости.
Отметим, что ранее в северной столице отменили Петербургский международный экономический форум.
Как сообщала ранее КП-Челябинск, в начале февраля юрист Лев Большаков предложил отменить мероприятия в рамках саммитов ШОС и БРИКС, отметив, что жизнь и здоровье людей важнее.
— Одной из самых крупных должна стать делегация из Китая. В связи с эпидемией коронавируса считаю проведение саммита в Челябинске опасным для здоровья челябинцев, — рассказал Лев Большаков своим подписчикам.
Соответствующее обращение он отправил губернатору Алексею Текслеру.
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ИСТОЧНИК KP.RU