2020-03-10T14:09:21+03:00
Общество

Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске из-за коронавируса

Ранее в северной столице, где пройдет официальная часть саммитов, отменили экономический форум
Алина КУНГУРЦЕВА
Поделиться:
Песков: «Решений пока не принято».Песков: «Решений пока не принято».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС из-за коронавирусной инфекции пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Саммит ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в Челябинске там некоторые мероприятия, но не саммит. Пока каких-либо решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось, — цитируют официального представителя Кремля РИА Новости.

Отметим, что ранее в северной столице отменили Петербургский международный экономический форум.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, в начале февраля юрист Лев Большаков предложил отменить мероприятия в рамках саммитов ШОС и БРИКС, отметив, что жизнь и здоровье людей важнее.

— Одной из самых крупных должна стать делегация из Китая. В связи с эпидемией коронавируса считаю проведение саммита в Челябинске опасным для здоровья челябинцев, — рассказал Лев Большаков своим подписчикам.

Соответствующее обращение он отправил губернатору Алексею Текслеру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете челябинцев, которые ведут блоги о своей профессии?

Расскажите о них нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10 или 11-00 (автоответчик)

Viber/WhatsApp: +7-919-321-97-42

Почта: irina.fadyushina@phkp.ru

Читайте нас, где удобно! Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последний участник Уральского танкового корпуса отметил 95-летие в Челябинске
Женщина из Челябинской области родила богатыря весом 5,5 килограммов
Красавицы из Челябинска готовятся к конкурсу «Миссис Россия 2020»
Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске из-за коронавируса
«Надо было так на валюту кидаться»: драка за цветы по рублю вызвала бурное обсуждение среди жителей Челябинской области
Известный архитектор согласился вернуться на работу в мэрию Челябинска
В Челябинске представят проекты «Умных городов»
Отказавшаяся от карантина по коронавирусу пенсионерка из Челябинской области пустилась в бега
Многодетная мать из Озерска выговорилась в «Comedy Баттл»
«Денег нет. Просто держусь»: почему жители Челябинска не атакуют обменники при падающем рубле
В Челябинске такси врезалось в стену жилого дома
Дорожные пылесосы и техника для полива: Челябинск потратит 100 млн рублей на покупку новых машин
В новом микрорайоне Челябинска выставили список должников на рекламном экране
Самый грязный — Калининский, самый чистый — Советский: в Челябинске составили антирейтинг районов
В центре Челябинска опять сломался новый трамвай
Школьница из Челябинска заняла первое место на Milan Fashion Week
У сторожа школы, который избил коллегу-пенсионерку, нашли психическое расстройство
Официально назначен первый заместитель министра экологии Челябинской области
Кресло начальника по безопасности Челябинска занято
Пропавшую накануне девушку со шрамом нашли спустя сутки в Челябинской области
Подорожание проезда в маршрутках Челябинска 2020: какие маршрутки поднимут цены на этой неделе
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
Артистка, которую приглашали на роли Алисы Фрейндлих и Барбары Брыльски, скончалась в Челябинске
Когда в Челябинск вернется солнечная погода
Маршрут «ПаркоВИЙ» удивил жителей Челябинска