Группе «Порнофильмы» отказали в проведении концерта в Челябинске

10 Март 2020 2020-03-10T17:03:32+03:00

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Популярная панк-группа из Подмосковья «Порнофильмы» может не выступить в Челябинске. За сутки до концерта появилась информация о том, что музыкантам отказали в площадке.

Информация об отмене выступления появилась на официальной странице коллектива в социальных сетях. Как пишут организаторы, культурно-развлекательный комплекс «Галактика развлечений» решил не предоставлять площадку для концерта. При этом, продажи начались еще летом 2019 года, а на выступление все еще можно купить билет на сайтах-агрегаторах именно в «Галактику развлечений». Причину отмены в КРК не называют.

— Вероятно, отмена выступления может быть связана с текстами песен группы. Они очень политизированы. Кроме того, в них есть мат, несмотря на то, что на афишах указано ограничение 16+. Поэтому владельцы площадки могли отменить концерт именно из-за того, что песни не соответствуют аудитории, — рассказал челябинец, купивший билет.

Организаторы, правда, успокаивают фанатов: «Порнофильмы» выступят на другой площадке. Всем купившим билеты онлайн придет информация о новом месте.

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Это не первый концерт, который в Челябинске отменили прямо перед выступлением. Так, популярному рэп-исполнителю Элджею также отказали в площадке за несколько дней до выступления. Некоторые горожане уже успели купить проходки (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU