В Челябинске остановили продажу билетов на скандальный концерт Элджея

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:18:32+03:00

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С популярных сервисов продажи билетов исчезла информация о концерте Элджея, запланированного на 15 марта в Челябинске.

— Решается вопрос о переносе или отмене мероприятия, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в справочной Городских зрелищных касс.

Те, кто уже успел купить билеты, могут рассчитывать на возврат денег.

Ранее на сайте ДС «Юность», где должен был выступать популярный исполнитель, анонсировали концерт поп-певицы Zivert. Изначально она должна была петь в «Галактике Развлечений».

А между тем, рекламу концерта Элджея проверит УФАС. Заявление поступило от одного из депутатов, к которому обратились возмущенные родители. По их мнению, установленная возрастная категория 16+ недопустима.

— Кроме того, родители просят оказать содействие в отмене предстоящего концерта. Однако в полномочия антимонопольных органов не входит принятие решений о запрете концертов или правовая оценка проводимых развлекательных мероприятий.

СПРАВКА КП

Алексей Узенюк, он же Элджей (Allj) - популярный рэп-исполнитель с одиозным внешним видом. Помимо татуировок по всему телу, рэпер носит белые линзы, которые делают его похожим на слепого. Стал известен в 2017 году после хитового трека «Розовое вино», записанного вместе с другим исполнителем Федуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU