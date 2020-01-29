2020-01-29T11:18:32+03:00
Общество

В Челябинске остановили продажу билетов на скандальный концерт Элджея

Некоторые горожане уже успели купить проходки
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Концерт Элджея могут отменить. Фото: sayonaraboy/instagram.comКонцерт Элджея могут отменить. Фото: sayonaraboy/instagram.com
Изменить размер текста:

С популярных сервисов продажи билетов исчезла информация о концерте Элджея, запланированного на 15 марта в Челябинске.

— Решается вопрос о переносе или отмене мероприятия, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в справочной Городских зрелищных касс.

Те, кто уже успел купить билеты, могут рассчитывать на возврат денег.

Ранее на сайте ДС «Юность», где должен был выступать популярный исполнитель, анонсировали концерт поп-певицы Zivert. Изначально она должна была петь в «Галактике Развлечений».

А между тем, рекламу концерта Элджея проверит УФАС. Заявление поступило от одного из депутатов, к которому обратились возмущенные родители. По их мнению, установленная возрастная категория 16+ недопустима.

— Кроме того, родители просят оказать содействие в отмене предстоящего концерта. Однако в полномочия антимонопольных органов не входит принятие решений о запрете концертов или правовая оценка проводимых развлекательных мероприятий.

СПРАВКА КП

Алексей Узенюк, он же Элджей (Allj) - популярный рэп-исполнитель с одиозным внешним видом. Помимо татуировок по всему телу, рэпер носит белые линзы, которые делают его похожим на слепого. Стал известен в 2017 году после хитового трека «Розовое вино», записанного вместе с другим исполнителем Федуком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Купили билет на концерт Элджея?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Челябинска рассказали, когда снимут праздничную иллюминацию
Южноурльский депутат-справедливоросс вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
В Челябинске пытались перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Автомойка травила жителей Челябинска выбросами
Проверять ржавую воду в Челябинске будет спецгруппа
Челябинск вошел в ТОП-3 самых депрессивных городов страны
В Челябинске остановили продажу билетов на скандальный концерт Элджея
Пикетом сотрудников скорой помощи в Челябинской области заинтересовалась прокуратура
Водитель автобуса устроил массовое ДТП с иномарками в Челябинске
Мэр Магнитогорска поручил разобраться в причинах смерти пациента, застрявшего в скорой на нечищеной дороге
В Кургане пожаловались на адвоката из-за слишком быстрой скорости чтения
К борьбе жительницы Челябинска за место в яслях подключилась вице-премьер Татьяна Голикова
Площадку, где должен выступать Элджей в Челябинске, отдали другому исполнителю
Сократились доплаты, недовольных увольняют: работники скорой в Челябинской области выйдут на улицу
Жителей Челябинска обеспокоила судьба японских карпов в ЧелГУ
«Трогать руками нельзя»: жителям Челябинска рассказали, как носить маску в период эпидемии
«Ощущается на -27»: как будут учиться школьники Челябинска
Земля, на которой строится скандальный гольф-клуб под Челябинском, неожиданно сменила собственника
Челябинские маргиналы облюбовали заброшенный дом
Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина
Челябинская область близка к эпидемии гриппа