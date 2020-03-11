2020-03-11T11:35:29+03:00
Происшествия

В Челябинске озвучен размер ущерба пострадавших от мошенничества депутата

Решается вопрос о заключении Алеси Субботиной под стражу
Ольга АНТОНОВА
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Алеся Субботина - известный в Челябинске общественный деятель. Фото: Архив героя публикации.Алеся Субботина - известный в Челябинске общественный деятель. Фото: Архив героя публикации.
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В среду, 11 марта, следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области предъявлено обвинение депутату Калининского райсовета Алесе Субботиной.

Народный избранник, известный как экологический активист, обвиняется в мошенничестве с недвижимостью. Риэлтором Субботина работала в 2011-2015 гг.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в эти годы Субботина обманом и злоупотреблением доверием клиентов, незаконно стала собственником квартире и доли в квартире. Размер ущерба обманутых оценивается более чем в 2,5 млн. руб.

По ходатайству следователя СК суд решает вопрос о заключении Субботиной под стражу.

Субботиной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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