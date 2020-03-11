В Челябинске озвучен размер ущерба пострадавших от мошенничества депутата
В среду, 11 марта, следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области предъявлено обвинение депутату Калининского райсовета Алесе Субботиной.
Народный избранник, известный как экологический активист, обвиняется в мошенничестве с недвижимостью. Риэлтором Субботина работала в 2011-2015 гг.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в эти годы Субботина обманом и злоупотреблением доверием клиентов, незаконно стала собственником квартире и доли в квартире. Размер ущерба обманутых оценивается более чем в 2,5 млн. руб.
По ходатайству следователя СК суд решает вопрос о заключении Субботиной под стражу.
Субботиной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также:
В Челябинске задержали женщину-депутата, обещавшую улучшить экологию (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU