В Челябинске озвучен размер ущерба пострадавших от мошенничества депутата

11 Март 2020 2020-03-11T11:35:29+03:00

Решается вопрос о заключении Алеси Субботиной под стражу

Изменить размер текста: A A

В среду, 11 марта, следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области предъявлено обвинение депутату Калининского райсовета Алесе Субботиной.

Народный избранник, известный как экологический активист, обвиняется в мошенничестве с недвижимостью. Риэлтором Субботина работала в 2011-2015 гг.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в эти годы Субботина обманом и злоупотреблением доверием клиентов, незаконно стала собственником квартире и доли в квартире. Размер ущерба обманутых оценивается более чем в 2,5 млн. руб.

По ходатайству следователя СК суд решает вопрос о заключении Субботиной под стражу.

Субботиной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также:

В Челябинске задержали женщину-депутата, обещавшую улучшить экологию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU