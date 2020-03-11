Транспортную схему челябинской агломерации подготовят в ЮУрГУ

11 Март 2020 2020-03-11T13:43:31+03:00

Документом будет запланирована работа на четыре года. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Южноуральский государственный университет выиграл контракт на разработку транспортной схемы челябинской агломерации. Изначально максимальная цена составляла 45 млн рублей, но вуз понизил планку до 39 млн.

Согласно конкурсной документации, критерием выбора была не только цена, но и квалификация участников закупки, их финансовые ресурсы, опыт работы, репутация, наличие специалистов определённого уровня.

Победитель должен выполнить научно-исследовательскую работу по разработке и актуализации документов транспортного планирования на территории челябинской агломерации. Подрядчику предстоит подготовить проект документа планирования регулярных перевозок на ближайшие четыре года, разработать схему маршрутов пассажирского транспорта, обновить комплексную схему организации дорожного движения в агломерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU